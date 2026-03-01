uma parceria com o Jornal Expresso

Autarca de Azambuja deixa sem resposta munícipe que o acusa de perseguição

Cidadão confrontou o presidente da Câmara de Azambuja com assuntos que diz que não se resolvem, acusou-o de perseguição e disse-lhe: “Não gosto de si”. A intervenção, na última assembleia municipal, ficou sem resposta.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), deixou sem resposta um munícipe que na última sessão da assembleia municipal o acusou de “perseguição” e de beneficiar uns em detrimento de outros. “Não tenho resposta nenhuma a dizer a esse senhor”, disse apenas o autarca socialista quando o presidente da assembleia municipal lhe deu a palavra para responder à intervenção do cidadão.
Carlos Coração alegou que tem “muitos problemas com a câmara” e acusou o presidente do município de Azambuja de não lhe responder e de o perseguir. “O presidente, as pessoas que são a favor dele beneficia... É perseguição porque digo mal do senhor presidente, porque não gosto dele e assumo: não gosto de si, pronto. É a vida”, disse.
Entre outras reclamações, o munícipe queixa-se de pedir há anos o arranjo de uma estrada em Vaqueiras, em Aveiras de Cima, e de terem vedado um prédio do qual é responsável, por perigo de derrocada, sem o terem contactado. “Estes assuntos vão parar a tribunal, mas quero que me dê em público resposta a estas matérias”, rematou.

