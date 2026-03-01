Benavente troca festival por investimento em protecção civil e reabilitação

Município de Benavente decidiu canalizar cerca de meio milhão de euros para áreas consideradas prioritárias, como a protecção civil, habitação e reabilitação de edifícios municipais, na sequência das recentes intempéries.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, anunciou o cancelamento da edição de 2026 do Festival do Arroz Carolino, garantindo, contudo, que o certame regressa em 2027 com uma nova designação e novo conceito. “Este ano não se vai realizar o festival que até então se realizou. Mas voltará em 2027 com um novo nome, com uma nova roupagem, com um novo projecto”, afirmou a autarca, sublinhando que a intenção do executivo não passa por repetir o modelo anterior. “Fazer igual não o faria”, acrescentou.

A decisão surge no âmbito da primeira revisão ao orçamento e às Grandes Opções do Plano, apresentada pelo executivo municipal e comunicada na última assembleia municipal, com o objectivo de assegurar maior equilíbrio financeiro e responder a necessidades consideradas urgentes. Segundo Sónia Ferreira, o município despendia entre 450 e 500 mil euros anuais com a realização do festival. A verba será agora redistribuída por áreas como a protecção civil - cujo orçamento será reforçado -, a criação de uma nova rubrica para habitação, destinada à compra e remodelação, e a requalificação de coberturas de edifícios municipais.

A autarca alertou que “quase todos os edifícios municipais, sejam eles desportivos ou culturais”, apresentam infiltrações, situação que se agravou com as recentes tempestades. O mesmo problema atinge equipamentos escolares, acrescentou. Parte do montante será ainda aplicado na aquisição de geradores para todas as juntas de freguesia e para os serviços municipais, com o objectivo de evitar falhas de comunicações em situações de emergência. “Nós não podemos ser os primeiros a ficar sem comunicações. Não podemos ficar isolados e quem tem que tomar decisões, não ter forma de as tomar”, justificou.

Sónia Ferreira defendeu que, no actual contexto, faz “muito mais sentido reabilitar os nossos equipamentos, dar-lhes outra dignidade do que realizar uma festa de três dias”, garantindo que será apresentado um relatório detalhado sobre a aplicação das verbas anteriormente destinadas ao festival.

Recorde-se que, no início de Fevereiro, O MIRANTE revelou que o Festival do Arroz Carolino, realizado anualmente no concelho de Benavente e que nos dois últimos anos teve lugar em Samora Correia, iria mudar de nome e de configuração, deixando de estar centrado exclusivamente no arroz para passar a integrar outras vertentes da gastronomia e das tradições da lezíria.