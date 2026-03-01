Sardoal com prejuízos de 11 milhões de euros, quase todos em infraestruturas municipais

Infraestruturas municipais concentram a maior fatia dos danos. Talude na EN2 é uma das maiores preocupações do executivo.

O concelho de Sardoal enfrenta um rombo financeiro de cerca de 11 milhões de euros na sequência das últimas intempéries que atingiram a região. O levantamento foi apresentado pelo presidente da câmara, Pedro Rosa, na reunião do executivo de 23 de Fevereiro, revelando a dimensão dos estragos provocados pelo mau tempo.

Os números resultam de um pedido da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e estão compilados em quatro ficheiros detalhados, com estimativas dos custos de reposição. Apesar de ainda se tratar de uma avaliação preliminar, os valores já traçam um cenário pesado para as finanças municipais. A fatia mais significativa, cerca de 10,5 milhões de euros, corresponde a danos em equipamentos e infraestruturas municipais. No património cultural, os prejuízos rondam os 600 mil euros, incluindo estragos em igrejas e a queda do Cristo Rei do Brescovo, monumento partilhado com o município de Abrantes, cuja reposição deverá ser assumida pelos dois concelhos.

As juntas de freguesia registam danos na ordem dos 25 mil euros, enquanto colectividades, IPSS e entidades religiosas acumulam prejuízos estimados em 56 mil euros. Entre as situações mais críticas está o deslizamento do talude de suporte à Estrada Nacional 2, entre Andreus e Brescovo. Para além de eixo fundamental de mobilidade, a via é também um importante itinerário turístico. O executivo considera prioritária a intervenção, sublinhando tratar-se de uma ligação “estratégica para a entrada de visitantes no concelho”. No terreno, os serviços técnicos continuam a trabalhar na reposição da normalidade, enquanto o município apoia particulares na submissão de candidaturas a apoios. Está ainda em análise um protocolo, através da comunidade intermunicipal, que poderá envolver arquitetos e engenheiros para reforçar a validação técnica dos prejuízos. Embora os valores possam ainda sofrer ajustes, a autarquia assume tratar-se de um montante “bastante avultado” e espera contar com apoio do Estado para garantir a recuperação das infraestruturas e do património afetado.