Todos os concelhos da Lezíria do Tejo vão beneficiar de medidas excepcionais de apoio

Governo alargou a mais concelhos as medidas excepcionais de apoio, em resposta aos danos causados pelas intempéries deste Inverno.

O Governo abrangeu todos os concelhos da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) no regime de medidas excepcionais de apoio criado para dar resposta aos prejuízos causados pelas recentes intempéries. Aos concelhos de Santarém, Rio Maior e Golegã, que já estavam contemplados, juntam-se agora Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche e Salvaterra de Magos, numa decisão que vai ao encontro do que era reclamado pela CIMLT.

O Despacho n.º 2389-A/2026 procede à identificação de outros concelhos afectados pelo mau tempo e cheias, nos termos do n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 15-B/2026, aplicando-lhes o quadro normativo de apoios e de medidas de excepção criado em resposta à situação de calamidade. Esses concelhos passam a beneficiar das medidas extraordinárias de apoio, num momento em que é fundamental garantir respostas rápidas, eficazes e justas às populações, às empresas, às instituições e aos agricultores afectados, refere o presidente da CIMLT, João Leite, também presidente da Câmara de Santarém.

“Esta decisão representa um sinal claro de atenção às necessidades do território e de compromisso com as pessoas da Lezíria do Tejo, assegurando que ninguém fica para trás neste processo de recuperação. Uma palavra de apreço ao senhor primeiro-ministro e aos senhores ministros da Coesão Territorial, das Infraestruturas, da Presidência e da Agricultura, pela sensibilidade demonstrada”, escreve João Leite em publicação nas redes sociais.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) tinha defendido, no início de Fevereiro, a criação de medidas e apoios extraordinários do Estado para os municípios da região afectados pelas tempestades, alertando, na altura, que a dimensão dos prejuízos “ultrapassava largamente” a capacidade das autarquias. Essa medida já contemplava todos os municípios do Médio Tejo, igualmente do distrito de Santarém.

Num memorando assinado pelos presidentes dos 11 municípios que integram a CIMLT, as autarquias alertavam que as tempestades tinham provocado prejuízos “significativos” em infraestruturas públicas, habitações e actividades económicas, apelando a uma resposta “equitativa e justa”.