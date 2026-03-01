Abasteceu carro sem pagar e acabou detido pela PSP em VFX

A PSP deteve, em Vila Franca de Xira, um homem de 53 anos que abasteceu a viatura num posto de combustível sem efectuar o pagamento. De acordo com a polícia, o crime de burla ocorreu no dia 18 de Fevereiro. Os agentes deslocaram-se ao posto de combustível onde o suspeito abasteceu a viatura, tendo este informado o funcionário de que não tinha meios para efectuar o pagamento, alegando ter-se esquecido da carteira e do telemóvel. O suspeito manteve a mesma versão e foi transportado para a esquadra para efeitos de identificação. Confrontado quanto à intenção de proceder ao pagamento do valor em dívida, o suspeito remeteu-se ao silêncio, não manifestando qualquer intenção de regularizar a situação. “Face à vontade expressa da gerente do posto de combustível em apresentar queixa, foi efectuada a detenção do suspeito”, informou a PSP.