Alenquer abrangido por regime excepcional de apoios

O município de Alenquer passou a integrar o regime excepcional de apoios na sequência das recentes intempéries de Janeiro e Fevereiro, equiparando-se ao lote de concelhos abrangidos pelo Estado de Calamidade, conforme consta de despacho do Diário da República, de 24 de Fevereiro. No total, o concelho de Alenquer contabiliza prejuízos superiores a 14 milhões de euros, decorrentes de mais de 1.000 ocorrências registadas como consequência do mau tempo, 32 estradas intransitáveis por abatimento de piso, mais de 100 condicionamentos da rede rodoviária, 75 pessoas deslocadas e 27 pessoas desalojadas, além de danos estruturais em edifícios públicos e em habitações próprias.