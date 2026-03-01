uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
2026-03-01
Arsenal ilegal escondido em casa le ...

Arsenal ilegal escondido em casa leva à detenção de homem em Coruche

Uma investigação por violência doméstica acabou por revelar muito mais do que suspeitas de agressões. Em Coruche, a GNR descobriu dentro de uma habitação um verdadeiro arsenal de armas proibidas.

Um homem de 51 anos foi detido em Coruche depois de a Guarda Nacional Republicana (GNR) ter descoberto em sua casa um verdadeiro arsenal de armas proibidas, no âmbito de uma investigação por violência doméstica. A detenção ocorreu na sequência de uma busca domiciliária realizada pelo Posto Territorial de Coruche, que culminou na apreensão de mais de duas dezenas de armas e mais de uma centena de munições.
Entre o material apreendido pela Guarda Nacional Republicana encontram-se seis revólveres de vários calibres, seis armas de ar comprimido, três mosquetes, duas pistolas, dois machados, uma navalha de ponta e mola, uma catana, um sabre, uma matraca, um bastão, um arco, 25 flechas e 107 munições de diferentes calibres. O homem foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém, que dará seguimento ao processo.
O caso está relacionado com um inquérito por violência doméstica, crime que acabou por revelar a existência de um conjunto de armas cuja posse é proibida por lei, agravando a situação judicial do suspeito.

