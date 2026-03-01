Barquinha investe na habitação acessível para fixar famílias e travar êxodo

Município de Vila Nova da Barquinha arrancou com a construção de um novo edifício de Habitação a Custos Acessíveis, numa resposta concreta às dificuldades sentidas por famílias e jovens trabalhadores que, apesar de terem rendimentos, continuam afastados do mercado de arrendamento.

Num concelho onde o acesso à casa própria ou ao arrendamento se tornou um desafio crescente, a Câmara de Vila Nova da Barquinha decidiu passar das intenções aos actos. Já arrancou a construção de um novo edifício de Habitação a Custos Acessíveis, um investimento que a autarquia assume como estratégico para garantir estabilidade às famílias e atrair novos residentes. O projecto, promovido pelo município de Vila Nova da Barquinha, surge como resposta directa às dificuldades que muitas famílias, jovens casais e trabalhadores enfrentam para encontrar casa a preços compatíveis com os seus rendimentos. A nova oferta permitirá o arrendamento a valores controlados, ajustados à realidade financeira de agregados com rendimentos intermédios, assegurando condições dignas e previsibilidade no orçamento familiar.

A autarquia sublinha que a Habitação a Custos Acessíveis não se confunde com Habitação Social. Enquanto esta última é dirigida a famílias em situação de maior vulnerabilidade económica, dependentes de apoios públicos mais intensos, a solução agora em construção destina-se a quem tem emprego e rendimentos regulares, mas continua afastado do mercado de arrendamento tradicional devido aos preços praticados.

Para o executivo municipal, trata-se de uma medida com impacto que vai além da resposta habitacional. A criação de oferta a preços acessíveis é vista como ferramenta de coesão social e de dinamização económica, contribuindo para fixar população, atrair novos moradores e reforçar a sustentabilidade do território. O município garante que, em momento oportuno, será divulgado o aviso de abertura de candidaturas, com indicação clara de prazos, critérios de acesso e documentação necessária. A informação será tornada pública através dos canais oficiais da autarquia, incluindo o site institucional, redes sociais e editais municipais.