 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-03-01
Edição de 2026.03.01 Sociedade Chamusca avança com canil municipal

Chamusca avança com canil municipal de 380 mil euros no Relvão

Projecto preliminar do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia foi aprovado por unanimidade e prepara obra há muito reclamada no concelho.

A Câmara Municipal da Chamusca aprovou por unanimidade, na reunião de 18 de Fevereiro, o projecto de execução (versão preliminar) do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROA), uma infraestrutura que vai nascer no Ecoparque do Relvão, na freguesia da Carregueira, e que representa um investimento superior a 380 mil euros. O documento foi previamente analisado pelos Serviços de Obras Municipais, que confirmaram o cumprimento dos requisitos técnicos e legais exigidos para este tipo de equipamento. A aprovação agora formalizada permite dar mais um passo no processo de concepção/construção da empreitada.
O novo centro surge como resposta a uma necessidade há muito identificada no concelho, num contexto em que os municípios enfrentam crescentes responsabilidades ao nível da recolha, acolhimento e encaminhamento de animais errantes. Com esta infraestrutura, a autarquia pretende reforçar a capacidade de resposta local, garantindo melhores condições de bem-estar animal e maior eficácia na gestão de situações de abandono ou negligência.
A localização no Ecoparque do Relvão foi definida tendo em conta critérios de enquadramento territorial e operacional, procurando assegurar condições adequadas de funcionamento e acessibilidade. Com a aprovação da versão preliminar do projecto de execução, o município consolida um investimento considerado estruturante na área da saúde pública veterinária e da protecção animal, assumindo o compromisso de criar uma resposta própria e estável para uma realidade que, nos últimos anos, tem vindo a ganhar maior visibilidade e exigência por parte da comunidade.

