Chamusca avança com canil municipal de 380 mil euros no Relvão

Projecto preliminar do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia foi aprovado por unanimidade e prepara obra há muito reclamada no concelho.

A Câmara Municipal da Chamusca aprovou por unanimidade, na reunião de 18 de Fevereiro, o projecto de execução (versão preliminar) do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROA), uma infraestrutura que vai nascer no Ecoparque do Relvão, na freguesia da Carregueira, e que representa um investimento superior a 380 mil euros. O documento foi previamente analisado pelos Serviços de Obras Municipais, que confirmaram o cumprimento dos requisitos técnicos e legais exigidos para este tipo de equipamento. A aprovação agora formalizada permite dar mais um passo no processo de concepção/construção da empreitada.

O novo centro surge como resposta a uma necessidade há muito identificada no concelho, num contexto em que os municípios enfrentam crescentes responsabilidades ao nível da recolha, acolhimento e encaminhamento de animais errantes. Com esta infraestrutura, a autarquia pretende reforçar a capacidade de resposta local, garantindo melhores condições de bem-estar animal e maior eficácia na gestão de situações de abandono ou negligência.

A localização no Ecoparque do Relvão foi definida tendo em conta critérios de enquadramento territorial e operacional, procurando assegurar condições adequadas de funcionamento e acessibilidade. Com a aprovação da versão preliminar do projecto de execução, o município consolida um investimento considerado estruturante na área da saúde pública veterinária e da protecção animal, assumindo o compromisso de criar uma resposta própria e estável para uma realidade que, nos últimos anos, tem vindo a ganhar maior visibilidade e exigência por parte da comunidade.