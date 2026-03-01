uma parceria com o Jornal Expresso

Conduziam alcoolizados em Vila Franca de Xira

Conduziam alcoolizados em Vila Franca de Xira

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira deteve três homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 51 anos, por crimes rodoviários no concelho de Vila Franca de Xira. A primeira detenção ocorreu em Alverca do Ribatejo, quando um homem de 47 anos foi submetido a uma acção de fiscalização rodoviária. Após as diligências, as autoridades apuraram que o condutor apresentava uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 1,50 g/l, valor superior ao limite legal permitido, tendo sido detido por condução sob influência de álcool. Ainda no âmbito de operações de fiscalização aleatória, no dia 24 de Fevereiro, foi detido outro homem de 51 anos que conduzia um veículo ligeiro com uma TAS de 1,95 g/l. Já o terceiro detido, um jovem de 20 anos, foi interceptado após os agentes terem verificado uma condução irregular de um motociclo. Depois de lhe ser dada ordem de paragem, o suspeito admitiu não possuir qualquer documento que o habilitasse à condução de veículos a motor, conforme previsto na legislação rodoviária em vigor. Refira-se que o jovem já tinha sido anteriormente detido pelo mesmo motivo. Os três detidos foram entretanto libertados e notificados para comparecer junto do Ministério Público da Comarca de Vila Franca de Xira.

