Filarmónica de Santo Estêvão promove festival de sopas e caminhada

A Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão vai promover, no mês de Março, dois eventos destinados a reforçar o espírito comunitário e a participação da população nas actividades. O XIII Festival das Sopas está agendado para o dia 14 de Março, às 19h00, na sede da colectividade. A participação custa 10 euros, sendo de 6 euros para menores de 10 anos. Pelas 21h30 haverá ainda “happy hour”, com venda de sopa em caixas para ‘takeaway’ pelo valor de três euros.

Uma semana depois, a 21 de Março, realiza-se a Caminhada da Primavera, com início marcado para as 09h00, junto à Barragem de Vila Nova de Santo Estêvão. A actividade, com um percurso aproximado de 10 quilómetros, pretende incentivar a prática de exercício físico ao ar livre, promovendo simultaneamente o contacto com a paisagem natural da região. A inscrição custa 8,99 euros, estando previsto desconto familiar para grupos superiores a quatro pessoas, com redução de um euro por participante. O valor inclui reforço ribatejano e boné.