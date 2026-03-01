uma parceria com o Jornal Expresso

Galináceos à solta na Póvoa de Santa Iria dão trabalho à autarquia

Galináceos à solta na Póvoa de Santa Iria dão trabalho à autarquia

Câmara de Vila Franca de Xira apela aos munícipes para que não alimentem galinhas, galos e patos provenientes da Quinta Municipal da Piedade.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai capturar as galinhas, galos e patos que saem da Quinta Municipal da Piedade e passeiam pelas ruas da Póvoa de Santa Iria. A autarquia apela aos munícipes para que não alimentem as aves, tendo em conta que esse é um dos motivos da saída dos animais da quintinha.
A câmara diz que tem registo, nos serviços municipais, de “um reporte relativamente à presença de galo e/ou galinha errante na Póvoa de Santa Iria no decorrer do primeiro semestre de 2025”, sendo que o assunto já tinha sido reportado anteriormente por moradores.
Sobre a verba que está prevista este ano para manutenção e obras de melhoria no parque dos animais da Quinta Municipal da Piedade, o município diz que estas estão distribuídas por diversas rubricas, de forma a fazer face às necessidades verificadas de investimento, conservação e/ou funcionamento, às quais acrescem todos os valores inerentes ao maneio dos animais (alimentação, registo e veterinário).

