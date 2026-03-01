As consequências da depressão Kristin em Casal dos Bernardos são bem visíveis - foto O MIRANTE

Há idosos a viver sem condições em Casal dos Bernardos

Um mês depois da depressão Kristin, há colchões no lixo, casas encharcadas e uma aldeia no concelho de Ourém que resiste à força da entreajuda.

Um mês depois da passagem da depressão Kristin, a freguesia de Casal dos Bernardos, no concelho de Ourém, continua a viver entre infiltrações, telhados por reparar e colchões destruídos. A prioridade, agora, é simples e urgente: garantir camas secas para os mais idosos. “Foi preciso retirar os colchões, porque foram para o lixo”, relata Georgina Pereira, assistente social do Centro Social da aldeia. Ao todo, cerca de 80 idosos foram particularmente afectados por uma tempestade que atingiu “drasticamente” a povoação.

Depois do primeiro embate do vento, a chuva persistente, a humidade e o frio fizeram o resto. Sem telhas nem barrotes em muitas habitações, os quartos ficaram encharcados e a qualidade de vida degradou-se. Parte da roupa de cama ainda está a ser recuperada, mas muitos colchões acabaram amontoados num descampado, impróprios para uso. No Centro de Dia, ao lado da junta de freguesia, as infiltrações persistem. As máquinas de lavar e secar trabalham sem descanso para garantir roupa limpa a quem mais precisa. “Só espero que as ‘minhas máquinas’ não se avariem e que não falhe a luz”, confessa Georgina Pereira. Quando a electricidade falha, a alternativa é lavar à mão.

A freguesia, com cerca de 800 habitantes, tem uma população envelhecida, com muitos residentes acima dos 80 e 90 anos. Não há centro de saúde nem médico de família. Muitas receitas médicas perderam-se com a intempérie. Coube ao Centro de Dia reorganizar a medicação, procurar prescrições em freguesias vizinhas e distribuir os medicamentos porta a porta. A higiene pessoal é assegurada com panelas de água quente e “banhos de cafeteira”, quando a pressão da água não permite usar o chuveiro. Nos primeiros dias, as limpezas foram “inglórias”: mal terminavam, a chuva voltava a estragar tudo. Apesar das dificuldades, a resposta tem sido marcada pela entreajuda. Helena Pontes, responsável pela cozinha, garante que as refeições continuam a chegar a idosos e crianças.

Entretanto, parte da aldeia já recuperou electricidade e água, mas as telecomunicações continuam deficientes e os danos nas habitações mantêm-se visíveis. Árvores cortadas permanecem amontoadas junto às estradas, lembrando que a tempestade passou, mas os seus efeitos continuam bem presentes. “Às vezes ouço o vento e penso que vai cair alguma coisa outra vez”, desabafa Georgina Pereira, confessando o desgaste emocional de um mês de luta constante.

Casal dos Bernardos teme que as matas se transformem em pólvora no Verão A freguesia de Casal dos Bernardos ainda está a sarar as feridas deixadas pelo vento. O cenário que ficou para trás preocupa. Árvores tombadas, caminhos destruídos, cabos eléctricos no chão e um parque de merendas reduzido a destroços alimentam um receio crescente: o de que a tempestade de Inverno dê lugar a um Verão de fogo. “Isto é pólvora. É o que temos aqui e, se não fizermos uma intervenção rápida, vamos passar da tempestade de vento para o fogo. A mata está toda no chão e isto é pólvora”, alerta o presidente da junta, Acácio Pereira, de 52 anos.

O autarca teme que, sem uma limpeza célere das áreas florestais, o risco de incêndio aumente drasticamente nos meses quentes. Para já, não estão definidos os meios de apoio à intervenção. Não se sabe se haverá reforço de bombeiros ou militares no terreno, pelo que a junta admite avançar com a mobilização da população para enfrentar o problema. Também o emblemático Parque de Merendas, espaço de convívio junto à ribeira, ficou totalmente destruído. Choupos, pinheiros e eucaliptos não resistiram à força do vento e arrastaram consigo infraestruturas, parque infantil e bar de apoio. Os moradores vão arregaçar as mangas para iniciar a limpeza do espaço, muito procurado no Verão por habitantes das freguesias vizinhas e por peregrinos a caminho do Santuário de Fátima. “Queremos dar vida a isto outra vez. Ficou destruído e vai ter de ser reconstruído”, sublinha o presidente.

Ao nível da energia eléctrica, a situação está “a 90%”, mas persistem riscos. “Há muitos cabos no chão. É um perigo para as crianças e para todos”, critica Acácio Pereira, apontando falhas na resposta da E-Redes. O cemitério também sofreu danos significativos, com lápides derrubadas e campas afectadas. Os custos da recuperação terão de ser suportados pelas famílias. Apesar das adversidades, a escola primária e o infantário já retomaram a actividade.

Os trabalhos de recuperação das casas destruídas pelo mau tempo prosseguem na freguesia - foto DR