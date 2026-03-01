uma parceria com o Jornal Expresso

Histórica associação ambientalista ...

Histórica associação ambientalista de Pernes volta ao activo

A CLAPA nasceu há meio século, por iniciativa do Diabo, para lutar contra a poluição industrial que flagelava o rio Alviela. A organização pioneira na luta ambientalista ressurge agora com Penélope de Melo como presidente da direcção.

A CLAPA - Associação Popular Ecológica sediada em Pernes, concelho de Santarém, retomou a actividade após algum tempo sem funcionar, contando com uma nova equipa de membros motivados para enfrentar os desafios ambientais actuais. Penélope de Melo é a nova presidente da direcção.
A associação informa que regressa com um foco renovado na protecção do rio Alviela, desenvolvendo novos projectos e procurando soluções concretas para os problemas de poluição e degradação que afectam esse importante ecossistema natural da região. Entre os objectivos enunciados nesta nova fase da CLAPA destacam-se a sensibilização da comunidade para a preservação ambiental; a monitorização e denúncia de situações de poluição; o desenvolvimento de iniciativas de educação ambiental; e a promoção de parcerias com entidades públicas, privadas e científicas.
A CLAPA nasceu em 1976 como Comissão de Luta Anti-Poluição do Alviela e foi uma das organizações pioneiras na luta ambientalista em Portugal, tendo inclusivamente promovido boicotes eleitorais nessa freguesia e na de Vaqueiros. A aguerrida CLAPA teve como fundador Joaquim Jorge Duarte, conhecido por Diabo, falecido em 1991. Em 1957, o Diabo teve o arrojo de organizar um abaixo-assinado dirigido a Salazar. Em Janeiro de 1970 recolheu amostras de água do Alviela em garrafões e levou-as à Assembleia da República.
Joaquim Jorge Duarte é uma lenda da luta contra a poluição do Alviela que está imortalizado na toponímia local e tem um busto evocativo junto à casa onde viveu. Em 2008 a Câmara de Santarém atribuiu-lhe a Medalha de Ouro a título póstumo.

