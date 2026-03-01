uma parceria com o Jornal Expresso

Histórico Colégio Nun’Álvares vai ser incubadora de empresas em Tomar
Célia Bonet, Tiago Carrão, Sandra Cardoso e Samuel Fontes (da esquerda para a direita), do executivo da Câmara de tomar - foto O MIRANTE

Histórico Colégio Nun’Álvares vai ser incubadora de empresas em Tomar

Antigo Colégio Nun’Álvares está a ser convertido no Centro de Negócios e Aceleração de Tomar, um novo espaço dedicado ao empreendedorismo e à inovação.

O antigo Colégio Nun’Álvares está a ser transformado no CNA – Centro de Negócios e Aceleração de Tomar, um espaço dedicado ao empreendedorismo, à criatividade e à criação de empresas. “Há edifícios que guardam memória e identidade. E edifícios que, em determinado momento, pedem futuro”. Foi com estas palavras que o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, apresentou o CNA numa sessão que marcou também a abertura das inscrições para pré-candidaturas às oito vagas disponíveis no novo espaço.
A iniciativa representa uma aposta do município na dinamização económica do concelho e na valorização de um edifício com forte carga histórica e simbólica para a cidade. Mais do que uma incubadora tradicional, o CNA pretende afirmar-se como um verdadeiro ecossistema de desenvolvimento empresarial. O espaço vai disponibilizar áreas comuns de cooperação, gabinetes de trabalho e um estúdio de produção de conteúdos equipado com tecnologia para impressão 3D, produção de podcasts, fotografia e criação digital, criando condições para que ideias se transformem em projectos sustentáveis.
O objectivo passa por apoiar quem pretende criar o seu próprio negócio, atrair e fixar talento no território, diversificar a base económica local e posicionar Tomar como um pólo de inovação. O projecto vai contar com articulação ao Politécnico de Tomar, às escolas do concelho, às empresas locais e a redes nacionais de inovação, garantindo acompanhamento técnico especializado e ligação efectiva ao mercado.

