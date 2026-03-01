uma parceria com o Jornal Expresso

Lezíria quer valorização dos profissionais de saúde e mais proximidade com a comunidade

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) apresentou no Hospital Distrital de Santarém um ambicioso pacote de iniciativas para 2026, apostando na coesão interna, na valorização dos profissionais e no reforço da ligação à comunidade. O lema é claro e mobilizador: “#SomosTodosULSLezíria”. A sessão, realizada a 19 de Fevereiro, reuniu o conselho de administração e as equipas envolvidas na organização das I Jornadas da ULS Lezíria, marcadas para 9 e 10 de Abril na Escola Superior Agrária de Santarém. O encontro serviu para apresentar um programa que pretende consolidar uma identidade comum numa estrutura que integra diferentes unidades e valências.
Na abertura, Ana Alexandre Calado, directora clínica para os Cuidados de Saúde Primários, sublinhou que as jornadas vão “valorizar as pessoas, partilhar conhecimento e fortalecer a ligação entre todos os que integram a ULS”, defendendo que a instituição se constrói com cooperação e sentido de pertença. O programa, apresentado por Susana Salvador, estrutura-se em dois eixos, “Cuidar Juntos” e “Cuidar Melhor”, combinando reflexão técnica com momentos de convívio, apontados como essenciais para a coesão interna.
Entre as novidades está a rubrica “Histórias que Inspiram”, apresentada por Marta Bacelar, que dará voz aos profissionais através de testemunhos escritos na primeira pessoa. A estreia coube à enfermeira Susana Amado, que retratou um dia comum no hospital para revelar a dimensão humana dos cuidados de saúde. A agenda inclui ainda a I Caminhada da ULS Lezíria e a segunda edição da Feira da Saúde, novamente na Casa do Campino.

