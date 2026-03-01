Equipas da ULS Lezíria reforçam acompanhamento domiciliário nos concelhos da Lezíria - foto DR

Mais reforço de cuidados de Saúde Mental com nova viatura eléctrica na Lezíria

ULS Lezíria investe 30 mil euros para levar a Saúde Mental à rua com nova viatura eléctrica.