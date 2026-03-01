Menino de três anos sobrevive a queda de um terceiro andar no Carregado

Um menino de três anos caiu do terceiro andar de um prédio no Carregado, numa altura em que estaria sozinho em casa. O acidente aconteceu no dia 28 de Fevereiro, sábado, e, de acordo com declarações à comunicação social de fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, a queda ocorreu por volta das 14h40. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a criança com “algumas escoriações” e um “traumatismo crânio-encefálico”. Na primeira avaliação, as autoridades de emergência determinaram que o menino “não estava em estado crítico”, mas foi encaminhado com acompanhamento médico para a pediatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Quanto aos pais do menor, a mesma fonte disse que “na altura não estava lá ninguém. Apareceu depois uma pessoa que se identificou como avô”, mas se era, ou não, um familiar do menino, os bombeiros não conseguem confirmar. Aparentemente sozinho em casa, foi um “popular que ia a passar e que viu a criança no chão” que alertou as autoridades para o ocorrido.

Até ao fecho desta edição, a criança continuava internada em estado grave no Hospital de Santa Maria. A GNR tomou conta da ocorrência, mas até ao momento desconhecem-se pormenores sobre a investigação.

Apesar de a queda ter acontecido no concelho de Alenquer, os bombeiros do concelho não foram accionados pelo CODU. A central de emergência médica enviou os Bombeiros de Vila Franca de Xira para o local da ocorrência, mesmo sendo do concelho vizinho. O MIRANTE sabe que já não é a primeira vez que são enviados bombeiros de Vila Franca de Xira para uma ocorrência no concelho de Alenquer. Solicitámos esclarecimentos ao INEM, mas ainda aguardamos resposta.