uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-01
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.01 1ª página Sociedade Mercadona evitou desperdício de mil ...

Mercadona evitou desperdício de mil e quatrocentas toneladas de alimentos

Em Santarém, a empresa entregou à entidade social com quem colabora, mais de 35 toneladas de alimentos em 2025.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Mercadona, no âmbito das suas estratégias de prevenção do desperdício alimentar, entre as quais se destaca a doação diária de alimentos aptos para consumo, aproveitou, ao longo de 2025, mil e quatrocentas toneladas de alimentos e produtos.
As doações foram realizadas graças à colaboração com mais de 80 entidades sociais de diferentes distritos, com as quais a empresa mantém uma relação diária.
No total de Portugal e Espanha, contabilizaram-se 20.000 toneladas de alimentos e produtos entregues pelas mais de 1.670 lojas e blocos logísticos de ambos os países. No caso de Santarém, onde a loja Mercadona evita o desperdício diariamente, a empresa colaborou com uma entidade social, à qual foram entregues, em 2025, mais de 35 toneladas de alimentos, o equivalente a mais de 588 carrinhos de compras.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...