Mercadona evitou desperdício de mil e quatrocentas toneladas de alimentos

Em Santarém, a empresa entregou à entidade social com quem colabora, mais de 35 toneladas de alimentos em 2025.

A Mercadona, no âmbito das suas estratégias de prevenção do desperdício alimentar, entre as quais se destaca a doação diária de alimentos aptos para consumo, aproveitou, ao longo de 2025, mil e quatrocentas toneladas de alimentos e produtos.

As doações foram realizadas graças à colaboração com mais de 80 entidades sociais de diferentes distritos, com as quais a empresa mantém uma relação diária.

No total de Portugal e Espanha, contabilizaram-se 20.000 toneladas de alimentos e produtos entregues pelas mais de 1.670 lojas e blocos logísticos de ambos os países. No caso de Santarém, onde a loja Mercadona evita o desperdício diariamente, a empresa colaborou com uma entidade social, à qual foram entregues, em 2025, mais de 35 toneladas de alimentos, o equivalente a mais de 588 carrinhos de compras.