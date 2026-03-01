Morreu António da Silva Teles, antigo presidente da Câmara de Coruche

Histórico militante do PCP e figura marcante da vida política e associativa do concelho, destacou-se pelo envolvimento cívico e pelo exercício de vários cargos autárquicos após o 25 de Abril.

António da Silva Teles, antigo presidente da Câmara Municipal de Coruche e destacado militante do Partido Comunista Português (PCP), faleceu no dia 25 de Fevereiro, revelou a Comissão Concelhia de Coruche do partido, em nota de pesar. Segundo a estrutura local do PCP, António Teles foi “pessoa conceituada e respeitada pelos seus concidadãos, de grande humanismo, com um percurso de integridade, seriedade e modéstia”, mantendo uma ligação ao movimento associativo do concelho ao longo de várias décadas.

Militante comunista desde antes do 25 de Abril, integrou as listas da oposição democrática em 1969, num período ainda marcado pela ditadura, tendo posteriormente assumido diversas responsabilidades políticas no concelho. António da Silva Teles participou activamente nos corpos sociais da Liga dos Panificadores de Coruche, onde exerceu funções de gerente, e na Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Coruche, da qual foi presidente da direcção.

No poder local democrático, foi eleito presidente da Câmara de Coruche no mandato de 1986 a 1989. Mais tarde, assumiu a presidência da Assembleia Municipal de Coruche entre 1994 e 1997, órgão de que foi também membro em vários mandatos.