Novo Doutoramento em Ciências do Desporto acreditado pela A3ES

Estão envolvidos seis Politécnicos, entre os quais o de Santarém, e a abertura de candidaturas está prevista para o próximo ano lectivo.

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) aprovou o novo ciclo de estudos conducente ao grau de Doutor em Ciências do Desporto (processo n.º NCE/25/2500426), proposto em regime de consórcio por seis institutos politécnicos portugueses. Trata-se de um marco para o subsistema politécnico e para a área científica das Ciências do Desporto em Portugal, com abertura prevista já no próximo ano lectivo. Uma das escolas envolvidas é a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, do Instituto Politécnico de Santarém.

O modelo constitui um dos traços distintivos deste programa, permitindo a partilha de recursos humanos e materiais entre as seis escolas superiores e dois centros de investigação, nomeadamente no que se refere a laboratórios, instalações desportivas, equipamentos, parcerias e um corpo docente altamente qualificado.

A abertura de candidaturas está prevista para o próximo ano lectivo, dirigindo-se a titulares de mestrado ou licenciatura nas áreas das Ciências do Desporto, Educação Física, Motricidade Humana, Ciências da Saúde e áreas afins, bem como a profissionais com currículo científico ou profissional de reconhecida relevância.