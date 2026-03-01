Projecto do Orçamento Participativo de 2018 em Alenquer finalmente executado

A sala de convívio exterior da Escola Básica Visconde de Chanceleiros foi alvo de obras de requalificação, num investimento superior a 24 mil euros, resultante de um projecto vencedor do Orçamento Participativo de Alenquer de 2018.

A Escola Básica Visconde de Chanceleiros, na União de Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, passou a contar este ano lectivo com uma sala de convívio exterior renovada, beneficiando uma comunidade escolar com mais de 400 alunos, professores e funcionários.

A intervenção resulta de um projecto vencedor do Orçamento Participativo de Alenquer ainda do ano 2018 e incidiu sobre as infraestruturas que servem os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. A obra abrangeu uma área de 431 metros quadrados do espaço exterior do estabelecimento de ensino, com a substituição do pavimento existente e a melhoria do sistema de drenagem das águas pluviais provenientes da cobertura.

No âmbito da requalificação foi ainda instalada, num dos muros limite, uma estrutura em caixilharia com painéis de policarbonato transparente, concebida para funcionar como barreira face a condições atmosféricas adversas, reforçando o conforto e a funcionalidade do espaço.

A empreitada teve origem numa proposta apresentada por Guilherme Fialho, Mário Jacinto, Filipe Pinheiro, Rodrigo Carvalho e Duarte Miranda, tendo sido executada pela empresa CRP - Comércio e Reciclagem de Produtos, Lda., pelo valor contratual de 24.445,40 euros, montante que inclui IVA à taxa legal em vigor.