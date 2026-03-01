uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-01
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.01 1ª página Sociedade PSP realizou 19 acções de fiscaliza ...

PSP realizou 19 acções de fiscalização rodoviária em VFX desde o início do ano

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, pertencente ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, realizou desde o início do ano 19 operações de fiscalização rodoviária em todo o concelho. Estas acções, revela a PSP em comunicado, tiveram como principal objectivo o reforço da segurança nas estradas, incidindo estrategicamente em pontos negros de sinistralidade e em zonas onde se verifica uma elevada acumulação de acidentes.
As autoridades fiscalizaram directamente 857 veículos e controlaram outros 1.824 através de radar. No balanço final das acções, foram registadas 245 infracções ao Código da Estrada e à legislação complementar, destacando-se, com maior volume, 75 autos por falta de inspecção periódica obrigatória, 32 autos por estacionamento indevido e 20 por falta de seguro de responsabilidade civil. Foram ainda detectadas irregularidades como o uso indevido do telemóvel durante a condução, a falta de cinto de segurança ou capacete, o desrespeito de sinais luminosos e o excesso de peso no transporte de mercadorias. As operações resultaram ainda na apreensão de 17 veículos e 39 documentos. No que diz respeito à vertente criminal, a PSP efectuou 12 detenções, das quais sete se deveram à condução em estado de embriaguez, quatro por falta de habilitação legal para conduzir e uma por utilização de título de condução falsificado. Estes números reflectem, para a PSP de Vila Franca de Xira, o esforço contínuo daquela polícia na promoção da segurança rodoviária e na prevenção activa da sinistralidade no concelho.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...