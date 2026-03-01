PSP realizou 19 acções de fiscalização rodoviária em VFX desde o início do ano

A Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, pertencente ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, realizou desde o início do ano 19 operações de fiscalização rodoviária em todo o concelho. Estas acções, revela a PSP em comunicado, tiveram como principal objectivo o reforço da segurança nas estradas, incidindo estrategicamente em pontos negros de sinistralidade e em zonas onde se verifica uma elevada acumulação de acidentes.

As autoridades fiscalizaram directamente 857 veículos e controlaram outros 1.824 através de radar. No balanço final das acções, foram registadas 245 infracções ao Código da Estrada e à legislação complementar, destacando-se, com maior volume, 75 autos por falta de inspecção periódica obrigatória, 32 autos por estacionamento indevido e 20 por falta de seguro de responsabilidade civil. Foram ainda detectadas irregularidades como o uso indevido do telemóvel durante a condução, a falta de cinto de segurança ou capacete, o desrespeito de sinais luminosos e o excesso de peso no transporte de mercadorias. As operações resultaram ainda na apreensão de 17 veículos e 39 documentos. No que diz respeito à vertente criminal, a PSP efectuou 12 detenções, das quais sete se deveram à condução em estado de embriaguez, quatro por falta de habilitação legal para conduzir e uma por utilização de título de condução falsificado. Estes números reflectem, para a PSP de Vila Franca de Xira, o esforço contínuo daquela polícia na promoção da segurança rodoviária e na prevenção activa da sinistralidade no concelho.