Tempestade Kristin causa prejuízos superiores a 5,4 milhões em Tomar

O concelho de Tomar contabiliza já mais de 5,4 milhões de euros em prejuízos provocados pela tempestade Kristin, segundo dados revelados pelo presidente da câmara, na última reunião do executivo.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), revelou novos dados sobre os prejuízos causados pela tempestade Kristin no concelho, apontando para valores “quase astronómicos”. Na sessão camarária realizada a 23 de Fevereiro, o autarca revelou que os danos em equipamentos municipais, vias e escolas ascendem já a 4.426.500 euros, um montante significativamente superior às estimativas iniciais. “Com o retomar das comunicações e o acalmar da situação fomos percebendo que os estragos iam bem além daquilo que prevíamos”, afirmou.

A este valor soma-se ainda cerca de um milhão de euros em prejuízos no património cultural, que inclui igrejas e capelas espalhadas por todo o concelho, elevando o impacto global para mais de 5,4 milhões de euros. O presidente da câmara confirmou que foi já submetida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo uma lista detalhada dos principais danos, abrangendo tanto o equipamento municipal como o património cultural, aguardando-se agora esclarecimentos sobre a forma como vai ser operacionalizado o apoio financeiro do Estado.

Tiago Carrão sublinhou que, mais do que expectativa, existe uma necessidade efectiva de que o pacote de apoio se concretize rapidamente, tendo em conta não apenas os prejuízos directos, mas também os custos associados à resposta imediata à tempestade, nomeadamente combustível, contratação de máquinas e serviços e aquisição de equipamentos.

Associações e juntas não escaparam à devastação

O levantamento está igualmente a ser feito junto das associações do concelho, também por solicitação da CCDR, existindo já casos com prejuízos muito significativos. Na Associação de Venda Nova, os danos ultrapassam os 100 mil euros, enquanto na Associação da Portela da Vila os prejuízos são superiores a 300 mil euros, incluindo uma viatura.

As juntas de freguesia, que estiveram na linha da frente da resposta à tempestade, também registam danos consideráveis. Há sedes de junta com telhados e coberturas seriamente afectados, representando impactos orçamentais muito relevantes. O município está ainda a preparar, em articulação com as freguesias, um reforço da resiliência ao nível das comunicações e da energia, áreas onde foram identificadas vulnerabilidades durante a ocorrência da tempestade.