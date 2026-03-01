ULS Estuário do Tejo desmente reencaminhamento de grávidas para Benavente

A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo esclareceu que as grávidas inscritas no Centro de Saúde do Forte da Casa não estão a ser encaminhadas para o SAP de Benavente. Segundo essa entidade, a unidade de Benavente presta apenas cuidados de doença aguda, mediante triagem do SNS 24. O acompanhamento da gravidez deve ser solicitado nas Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados da ULS.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo desmentiu os rumores que davam conta de que as grávidas inscritas no Centro de Saúde do Forte da Casa estavam a ser reencaminhadas para o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Benavente. A O MIRANTE, a ULS esclarece que o SAP de Benavente realiza apenas consultas de doença aguda, destinadas a utentes triados pelo SNS 24 como branco, verde ou azul. As marcações são exclusivamente geridas pelo SNS 24, de acordo com a informação prestada pelo utente e com a triagem efectuada.

“Não existe seguimento de grávidas sem médico de família no SAP de Benavente, nem qualquer encaminhamento decidido pela ULS. Com a reorganização recente dos serviços da ULS, todas as grávidas sem médico de família (do Forte da Casa ou de qualquer outra unidade) devem solicitar o acompanhamento da gravidez na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) onde estão inscritas, ou em qualquer UCSP da ULS”.

A ULS explica ainda que as grávidas de baixo risco que procuram seguimento são acompanhadas por equipas constituídas por enfermeiras especialistas em Saúde Materna e Obstétrica, sempre com o apoio de um médico de família. Este acompanhamento é disponibilizado em vários pontos da ULS, sendo que, no concelho de Vila Franca de Xira, decorre na UCSP de Alhandra e na UCSP da Castanheira do Ribatejo.

O agendamento da primeira consulta segue dois critérios: em primeiro lugar, o menor tempo de espera disponível em toda a ULS e, em segundo lugar, a proximidade geográfica. A grávida pode optar por ser atendida mais rapidamente ou aguardar por uma consulta mais próxima da sua área de residência.

Todas as grávidas têm ainda acesso às aulas de preparação para o parto organizadas pela ULS, numa articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. No final da gravidez, todas são encaminhadas para consulta no Hospital Vila Franca de Xira entre as 38 e as 39 semanas, onde recebem orientação para o parto. As grávidas de alto risco, ou que, em qualquer momento, deixem de cumprir os critérios de baixo risco, são encaminhadas para os cuidados de saúde hospitalares após avaliação médica ou de enfermagem, refere a ULS.

As grávidas dos outros concelhos abrangidos pela ULS são acompanhadas em Arruda dos Vinhos, na USF Lusitano; em Azambuja, na UCSP de Azambuja; em Alenquer, na UCSP de Alenquer e na carteira adicional de serviços da USF Vila Presépio; e em Benavente, na UCSP de Benavente e na carteira adicional de serviços da USF de Samora Correia, no Centro de Saúde de Benavente.