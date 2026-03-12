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Edição de 2026.03.12 1ª página Cultura e Lazer Ana Batista apresenta “Reencontro d ...
Ana Batista apresenta “Reencontro de Mim” na Biblioteca do Cartaxo
Ana Batista é escritora, engenheira do ambiente, consultora sénior e auditora - foto DR

Ana Batista apresenta “Reencontro de Mim” na Biblioteca do Cartaxo

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A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, acolheu no sábado, 7 de Março, a apresentação do livro de poesia “Reencontro de Mim”, da autora Ana Batista. A obra, editada pela Chiado Books, foi lançada em Novembro de 2025 e chega agora ao público do concelho num encontro de entrada livre. “Reencontro de Mim” apresenta-se como um relato poético de sobrevivência e denúncia. Entre a dor e a resistência, a autora dá forma ao silêncio de mulheres que enfrentaram não apenas a violência doméstica, mas também a indiferença de instituições que deveriam proteger e garantir justiça. Em cada poema, a escrita surge como ferida e testemunho, mas também como caminho de busca e persistência, num registo que aponta o dedo à normalização do sofrimento e à falta de resposta que tantas vítimas continuam a sentir.
Mais do que uma travessia pelo trauma, o livro é o retrato de uma mulher que recusa ser definida pela dor e que encontra na escrita a força para regressar a si mesma, um processo de reconstrução íntima onde a palavra se torna lugar de verdade e de recomeço. Ana Batista construiu o seu percurso conciliando estudos com a necessidade de se sustentar desde cedo, experiência que, segundo a nota biográfica, lhe moldou disciplina, resiliência e uma visão prática do mundo do trabalho. Além de escritora, é engenheira do ambiente, consultora sénior e auditora em diversos referenciais normativos.

Ana Batista apresenta “Reencontro de Mim” na Biblioteca do Cartaxo
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