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Edição de 2026.03.12 1ª página Cultura e Lazer Espectáculo de dança apresenta nova ...

Espectáculo de dança apresenta nova versão da ópera Carmen em Santarém

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O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sexta-feira, 13 de Março, o espectáculo de dança Carmen, protagonizado pelo Barcelona Flamenco Ballet. A companhia espanhola apresenta uma adaptação contemporânea e uma nova interpretação da obra clássica composta por Georges Bizet. Os bilhetes custam 10 euros.
O espectáculo, a partir da clássica ópera, cria uma fusão entre a música original, composta por Bizet, com a expressão tradicional do canto flamenco. Criado para cativar tanto amantes de ópera, como seguidores de flamenco, Carmen oferece uma experiência que se espera enriquecedora, abrindo portas a um novo paradigma das artes cénicas.

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