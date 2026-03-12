 31 anos do jornal o Mirante
Abrantes recebeu primeira etapa do Portugal Teqball Tour 2026
Abrantes recebeu primeira etapa do Portugal Teqball Tour 2026
Teqball Tour arrancou em Abrantes na última semana - foto DR

Abrantes foi palco da primeira etapa do Portugal Teqball Tour 2026, competição que veio substituir o antigo circuito nacional e que marca uma nova era do teqball em Portugal. O circuito passa a ser composto por sete etapas, que irão percorrer o território nacional, passando ainda por localidades como Azambuja, Setúbal, Leiria, Viseu, Ponte de Lima e Castelo Branco. Todas as etapas contam com a chancela da Federação Internacional de Teqball, são de participação aberta e atribuem pontos para o ranking mundial.
O Pavilhão da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu recebeu o pontapé de saída da competição, reunindo 38 atletas provenientes de cinco países: Portugal, Espanha, Brasil, Ucrânia e Polónia. Em representação do distrito de Santarém estiveram os “Caixeiros” de Santarém, o CPCD Sentieiras (Abrantes) e o CCCD Abitureiras (Santarém).
Na categoria de Singles Femininos, o triunfo sorriu à atleta da Polónia, com Agnieszka Zmudzka que venceu na final a portuguesa Carolina Clemente, dos “Caixeiros”, numa final equilibrada e emotiva. O terceiro lugar ex aequo foi ocupado pela espanhola Chivi Ferrer e por Filipa Martins (“Caixeiros”).
Nas Duplas Mistas, a dupla da selecção nacional Carolina Clemente e Martim Vasques confirmou o favoritismo, alcançando a vitória após um percurso sólido. Na final venceram a dupla composta por Gonçalo Reis (“Caixeiros”) e pela polaca Agnieszka Zmudzka, num encontro muito equilibrado. O terceiro lugar ex aequo foi conquistado por Filipa Martins e Luís Santos (“Caixeiros”) e pela dupla Carla Couto e Mauro Matos, do Grupo Desportivo de Pirescoxe.
Na categoria de Duplas Masculinas, Martim Vasques e Gonçalo Reis, jovens de 17 e 18 anos, respectivamente, demonstraram o seu valor ao confirmarem o estatuto de melhor dupla nacional e presença no top 25 mundial, vencendo a competição. Na final, bateram os seus colegas de equipa João Rodrigues e Francisco Côrte-Real. O terceiro lugar ex aequo foi alcançado por Luís Santos e Raul Firmino (“Caixeiros”) e pela dupla António Henriques (Teqball Sintra) e Mauro Matos (Pirescoxe).

