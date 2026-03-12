uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.12 1ª página Desporto Academia de Tomar em destaque no Na ...

Academia de Tomar em destaque no Nacional Indoor de Arco Histórico

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris participou no Campeonato Indoor/Sala 2026 em Ourém e conquistou um título e mais dois lugares de relevo. A competição reuniu atletas de vários pontos do país. Carla Paes alcançou o 1.º lugar em Longbow Femininos, enquanto Pedro Gil subiu ao 2.º lugar do pódio em Longbow Masculinos. Já Hugo Paes terminou a prova na 4.ª posição, também na categoria de Longbow Masculinos. Segundo a associação, estes resultados são fruto de uma aposta contínua na formação, no treino regular e na valorização das práticas históricas, em particular do tiro com arco tradicional, uma área que tem registado crescimento sustentado dentro das atividades da Thomar Honoris.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...