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Edição de 2026.03.12 1ª página Desporto Atletas de karaté da Póvoa de Santa ...
Atletas de karaté da Póvoa de Santa Iria apurados para o Europeu
Beatriz Meleiro sagrou-se campeã universitária em Kumite Feminino -50 kg, em representação da Universidade Nova de Lisboa - foto DR

Atletas de karaté da Póvoa de Santa Iria apurados para o Europeu

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A Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), da Póvoa de Santa Iria, voltou a destacar-se na competição nacional ao conquistar dois lugares de pódio no Campeonato Universitário de Karaté. O maior destaque vai para Beatriz Meleiro, que se sagrou campeã universitária em Kumite Feminino -50 kg, em representação da Universidade Nova de Lisboa. Já Beatriz Olhos alcançou o 3º lugar em Kumite Feminino -61 kg, ao serviço do Instituto Politécnico de Santarém.
Com estes resultados, as duas atletas garantiram o apuramento para o Campeonato Europeu Universitário, levando o nome da EKSPD e da Póvoa de Santa Iria ao mais alto nível do karaté universitário. A prova contou com cerca de 85 atletas oriundos de 13 universidades nacionais e decorreu no Pavilhão Desportivo do Colégio La Salle, em Barcelos. A EKSPD esteve representada por seis atletas e dois treinadores.

Atletas de karaté da Póvoa de Santa Iria apurados para o Europeu
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