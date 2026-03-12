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Edição de 2026.03.12 1ª página Desporto Chamusca Basket entra na luta pela ...
Chamusca Basket entra na luta pela Proliga e leva região a sonhar alto
Chamusca Basket sonha com promoção à Proliga - foto DR

Chamusca Basket entra na luta pela Proliga e leva região a sonhar alto

Chamusca Basket garantiu um feito que já entra na história do clube: a qualificação para a fase de promoção à Proliga. A vitória em Paço de Arcos abriu as portas a uma nova dimensão competitiva para a equipa ribatejana, que ultrapassou o objectivo inicial da época e passa agora a discutir a subida a um dos patamares mais altos do basquetebol nacional.

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A equipa sénior masculina do Chamusca Basket assegurou o apuramento para a fase de promoção à Proliga, depois de vencer em Paço de Arcos por 68-63, num encontro decisivo para definir a quarta formação apurada para a próxima etapa da competição. Além de cumprir a sua missão em campo, a formação chamusquense dependia ainda do resultado do Eléctrico de Ponte de Sor, concorrente directo nesta luta pelo apuramento. A derrota da equipa alentejana no Estoril acabou por confirmar o cenário desejado pelo conjunto ribatejano, enquanto o Eléctrico segue para a fase de manutenção.
O apuramento representa um marco relevante para o clube e para a afirmação do basquetebol no concelho da Chamusca e na região. Numa época em que o objectivo assumido passava, sobretudo, por garantir a permanência na CNB1 e continuar a dar minutos competitivos a jovens formados no clube, a qualificação para a fase de promoção surge como um prémio pelo trabalho desenvolvido. Na próxima fase, o Chamusca Basket passa a integrar o grupo das seis equipas que vão discutir a subida à Proliga na próxima temporada. Entre os adversários estão a AB Albicastrense, CB Albufeira, Estoril, Belenenses, Barreirense e Sporting Sub-23, além do Atlético Clube de Portugal, jogo que já se disputou e que contou com a vitória da equipa da Chamusca por 65-69.
O presidente do clube, Rui Oliveira, e o treinador Manuel Azevedo, afirmam que a presença nesta fase da competição é motivo de orgulho para o emblema e para toda a região. Ambos sublinham que o apuramento aumenta a responsabilidade da equipa, mas reforçam também a convicção de que o grupo continuará a dignificar o basquetebol e a representar o concelho com ambição, trabalho e sentido competitivo.

Chamusca Basket entra na luta pela Proliga e leva região a sonhar alto
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