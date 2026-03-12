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Edição de 2026.03.12 1ª página Desporto Entroncamento distinguido como Dest ...
Entroncamento distinguido como Destino Desportivo de Boa Prática
Nelson Cunha recebeu a distinção entregue pela Cidade Social - FOTO – CM Entroncamento

Entroncamento distinguido como Destino Desportivo de Boa Prática

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O município do Entroncamento foi distinguido no dia 20 de Fevereiro como “Destino Desportivo, Boa Prática”, na categoria de municípios com população entre 10.001 e 25.000 habitantes, no âmbito do reconhecimento nacional Destino Desportivo do Ano 2026, promovido pelo programa Municípios Amigos do Desporto, dinamizado pela Cidade Social.
O reconhecimento distingue autarquias que conseguem integrar o desporto nas suas estratégias de desenvolvimento turístico e territorial, valorizando o impacto dos eventos desportivos, das infraestruturas e das experiências associadas ao desporto na atracção de visitantes e na dinamização da economia local.
A distinção foi recebida pelo presidente da câmara, Nelson Cunha (Chega), acompanhado pela chefe de gabinete, Guiomar Messias, e pelo chefe da Unidade de Desporto e Juventude, Vítor Frutuoso. O presidente considera que a distinção representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido por técnicos, dirigentes, associações e parceiros locais que contribuem para “afirmar o concelho como um território activo, dinâmico e atrativo para residentes e visitantes”.

Entroncamento distinguido como Destino Desportivo de Boa Prática
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