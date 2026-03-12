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Edição de 2026.03.12 1ª página Desporto Fajarda recebe zona de espectáculo ...

Fajarda recebe zona de espectáculo do BP Ultimate Rally-Raid Portugal

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A freguesia da Fajarda, no concelho de Coruche, vai ser um dos locais em destaque da prova BP Ultimate Rally-Raid Portugal, que passa pelo território da freguesia no dia 19 de Março. No âmbito da promoção e divulgação da freguesia e do concelho, a Junta da Fajarda está a preparar, em articulação com a Câmara de Coruche, com a organização da prova e com as autoridades competentes, uma zona de espectáculo dedicada ao público. O objectivo é permitir que os adeptos do desporto motorizado e a população em geral possam assistir de perto à passagem dos pilotos.
Para acolher os visitantes serão criadas várias infraestruturas de apoio, entre as quais uma zona delimitada para o público com vista privilegiada para a pista, uma área de estacionamento destinada às viaturas e um espaço de comes e bebes com estruturas identificadas para serviço de comidas rápidas e bebidas. Segundo a informação divulgada, a primeira mota tem hora prevista de passagem pelas 07h00, enquanto o primeiro carro deverá passar às 09h20.

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