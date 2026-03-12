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Edição de 2026.03.12 1ª página Desporto Ferreira do Zêzere campeão distrita ...
Ferreira do Zêzere campeão distrital de juniores em futsal
Equipa recebeu o troféu numa cerimónia no Pavilhão Municipal - foto DR

Ferreira do Zêzere campeão distrital de juniores em futsal

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A equipa de juniores do Sport Club Ferreira do Zêzere sagrou-se campeã distrital de futsal do referido escalão, indo agora disputar a fase nacional. A cerimónia de entrega do troféu realizou-se no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere, onde estiveram presentes o presidente da Associação de Futebol de Santarém (AFS), Joaquim Martinho Dias, o director da AFS, Carlos Silva, o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, e o presidente do clube, Fábio Santos.

Ferreira do Zêzere campeão distrital de juniores em futsal
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