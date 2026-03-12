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Edição de 2026.03.12 1ª página Desporto Thomar Honoris conquista pódios no ...

Thomar Honoris conquista pódios no Campeonato Regional de Full Kempo

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O Clube Artes de Combate da Thomar Honoris esteve em destaque no Campeonato Regional de Full Kempo, disputado nas Caldas da Rainha. A colectividade de Tomar participou na competição com dez atletas e conseguiu colocar todos no pódio, um feito que lhe valeu ainda o 2.º lugar colectivo por clubes, confirmando o trabalho desenvolvido ao longo da época. No plano individual, destaque para as vitórias de Inês Martins, que conquistou o 1.º lugar em Full Kempo Iniciação, e de José Cardoso e Tomás Colaço, ambos vencedores nas respectivas categorias de Full Kempo. Os segundos lugares foram alcançados por Simão Mendes, Vasco Alcobia, Eduardo Vaz, José Simões, Afonso Baião e André Correia, enquanto Lourenço Figueiredo assegurou o 3.º lugar em Full Kempo.

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