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Edição de 2026.03.12 1ª página Desporto União de Santarém associa-se à camp ...
União de Santarém associa-se à campanha Papel por Alimentos
Futebolistas entregaram papel sem uso cujo valor de venda será aplicado na compra de alimentos para pessoas carenciadas  - FOTO – Facebook UDS

União de Santarém associa-se à campanha Papel por Alimentos

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A União Desportiva de Santarém aderiu, pelo segundo ano consecutivo, à campanha Papel por Alimentos, promovida pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares. O valor obtido pela venda do papel recolhido no âmbito da iniciativa é convertido pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares em produtos alimentares básicos para distribuir localmente por famílias carenciadas.
Os futebolistas da equipa sénior da União e Santarém, David Vinhas e Afonso Teodósio, procederam à entrega, no Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém, duas caixas com manuais escolares antigos, cadernos e diversas fotocópias. Que posteriormente vão ser convertidos em produtos alimentares. A campanha decorre durante todo o ano.

União de Santarém associa-se à campanha Papel por Alimentos
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