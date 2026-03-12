uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.12 1ª página Política Águas de Santarém alerta para poten ...

Águas de Santarém alerta para potencial site fraudulento

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A empresa municipal Águas de Santarém divulgou que recebeu uma comunicação dando conta da existência de um site potencialmente fraudulento, que aparenta permitir a realização de pedidos de alteração de titularidade de contratos de fornecimento de água. Segundo a informação recebida pela empresa, esse site, para além de simular o serviço de alteração de titularidade, estará também a solicitar o pagamento do serviço, sem qualquer relação com os serviços oficiais da Águas de Santarém.
Em comunicado, a Águas de Santarém sublinha que os seus serviços devem ser acedidos apenas através dos canais oficiais da empresa. A empresa reforça que qualquer pedido de alteração de titularidade ou pagamento de facturas deve ser solicitado exclusivamente pelos meios reconhecidos e divulgados pela Águas de Santarém e refere que, em caso de dúvida, os utilizadores devem contactar directamente os serviços de atendimento da empresa antes de procederem a qualquer pagamento ou partilha de dados pessoais.
“A Águas de Santarém está a acompanhar a situação com a devida atenção e recomenda a todos os utilizadores a máxima cautela perante páginas, mensagens ou plataformas não oficiais que solicitem dados pessoais, contratuais ou pagamentos”, diz a empresa presidida por Ramiro Matos. Caso algum utilizador tenha interagido com este site ou efectuado qualquer pagamento suspeito, deverá contactar de imediato a Águas de Santarém e, se se justificar, participar a situação às autoridades competentes, recomenda a empresa, que reafirma o seu compromisso com a segurança dos seus utilizadores e com a protecção da confiança no serviço público prestado.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...