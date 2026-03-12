Assembleia Municipal de VFX viabilizou orçamento de 150 milhões

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou o orçamento para 2026, com votos a favor do PS, Nova Geração e presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, abstenção da bancada do Livre e votos contra dos eleitos da CDU e do Chega. O orçamento municipal para este ano está fixado em 150 milhões de euros.

Na reunião que decorreu no dia 18 de Fevereiro, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), alertou que este ano e os seguintes serão desafiantes, tendo em conta os prejuízos que resultam das intempéries. “Estamos a perceber até onde vão os auxílios do Governo em relação à reposição da normalidade infraestrutural do concelho”, disse o autarca.

Na apresentação do documento, o edil explicou que está assegurado um conjunto de investimentos com execução no ano de 2026 e exemplificou as piscinas de Vialonga, o laboratório de restauro e acervo dos museus, que já tem visto do Tribunal de Contas, a reabilitação de escolas, com a conclusão da reabilitação da Escola Básica de Vialonga, Alpriate e Romeu Gil, no Forte da Casa, que vai ter pré-escolar.

Sublinhou ainda o reforço na recolha de resíduos, rubrica que inclui os valores dos subsídios de penosidade e salubridade para os funcionários do saneamento e recolha de resíduos. Fernando Paulo Ferreira destacou ainda a actualização das verbas transferidas para as juntas de freguesia do concelho, o reforço na rede de saneamento e a manutenção do preço do passe Navegante.