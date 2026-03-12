Conselho Municipal da Educação do Cartaxo arranca com meses de atraso e sem data para reunir

A constituição do Conselho Municipal da Educação do Cartaxo foi finalmente aprovada em reunião de câmara a 19 de Fevereiro, mas o órgão continua sem data marcada para a primeira reunião ordinária. O encontro deveria ter ocorrido em Novembro, no início do ano lectivo, mas sucessivos atrasos administrativos empurraram o processo por vários meses. Segundo explicou a vereadora Maria de Fátima Vinagre (PSD), as alterações organizativas no Ministério da Educação provocaram mudanças nas entidades responsáveis pelo acompanhamento do processo, atrasando a partilha de informação e a nomeação dos representantes. Também o atraso na indicação do representante do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) contribuiu para o impasse, tendo a nomeação sido formalizada apenas após a proposta ter sido submetida a votação em reunião de câmara.

O conselho conta agora com 21 membros e está formalmente constituído, faltando apenas agendar a primeira reunião. Durante a discussão, o vereador Luís Albuquerque (CH) levantou dúvidas sobre a participação do Conselho Municipal da Juventude, questionando se o seu representante teria apenas estatuto de observador. A vereadora esclareceu que esse representante terá direito de voto, mas recordou que o Conselho Municipal da Juventude ainda não está constituído, razão pela qual não existe, para já, qualquer elemento indicado.

Maria de Fátima Vinagre respondeu que qualquer membro da comunidade pode ser convidado a participar, sem direito a voto, por iniciativa do conselho ou do seu presidente. Quanto ao calendário, explicou que não é público e que existe apenas uma reunião obrigatória por ano, normalmente em Julho, destinada à emissão de parecer sobre o plano de transportes escolares. As restantes reuniões seguem uma ordem habitual ao longo do ano, sendo tradicionalmente a primeira em novembro. As actas, garantiu, estão disponíveis no site do município.