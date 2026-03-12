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Edição de 2026.03.12 1ª página Política Mapa de pessoal aquece ânimos no Ca ...

Mapa de pessoal aquece ânimos no Cartaxo

Contratação de quatro funcionários expõe divergências sobre modelo de gestão municipal. Debate instalou-se entre redução de custos fixos e resposta às novas competências impostas pelo Estado.

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A proposta de recrutamento para quatro postos de trabalho no município do Cartaxo gerou discussão acesa em reunião de câmara, com visões diferentes sobre o futuro da gestão autárquica. O vereador do Chega, Luís Albuquerque, questionou a necessidade de reforçar o quadro de pessoal, defendendo que a autarquia deve apostar na contratação de serviços externos e reduzir o peso dos funcionários permanentes. O autarca alegou que cerca de 50% do orçamento municipal é absorvido por salários, defendendo que “por cada funcionário que entra, deviam sair dois”, numa lógica de contenção estrutural da despesa. A afirmação foi contrariada por Ricardo Magalhães (PS), que apresentou números actualizados: os encargos com pessoal rondam os nove milhões de euros num orçamento global de 25 milhões, o que corresponde a cerca de 35%, longe dos 50% apontados pelo Chega. Do lado da maioria, Maria de Fátima Vinagre (PSD) justificou a abertura de uma vaga na área de Psicologia com o trabalho desenvolvido no âmbito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) e recordou que, desde Dezembro, saíram 18 funcionários da autarquia. Sublinhou ainda que a regra de saída de dois trabalhadores por cada nova entrada foi aplicada no período da troika e não corresponde à actual realidade legal.
O presidente da câmara, João Heitor (PSD), foi mais longe, defendendo que as necessidades de recrutamento decorrem das novas competências transferidas pelo Estado Central para os municípios, sem a correspondente cobertura de recursos humanos. Considerou que a posição do vereador do Chega revela desconhecimento sobre as exigências actuais da administração pública e frisou que nem todas as funções podem ser externalizadas.

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