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Edição de 2026.03.12 1ª página Política Margarida Lopes reeleita presidente ...
Margarida Lopes reeleita presidente do PSD de Azambuja
Margarida Lopes foi a candidata pelo PSD à Câmara de Azambuja nas últimas eleições autárquicas - foto arquivo O MIRANTE

Margarida Lopes reeleita presidente do PSD de Azambuja

Presidente reeleita da concelhia social--democrata de Azambuja assume como prioridades políticas o reforço da presença do PSD nas freguesias e consolidação do partido como alternativa credível e responsável.

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Margarida Lopes foi reeleita presidente da Comissão Política Concelhia do PSD Azambuja com 95,83% dos votos, anunciou a estrutura considerando que o resultado “expressivo” vem reforçar a “confiança dos militantes no trabalho desenvolvido”, assente na “proximidade às pessoas, na presença no terreno e na afirmação do PSD como verdadeira alternativa política em Azambuja”.
Para Margarida Lopes, que também é vereadora na Câmara de Azambuja, este resultado é “um sinal claro de confiança e unidade”. A presidente reeleita afirma ainda, citada em nota de imprensa, que o “PSD Azambuja está mais forte, mais preparado e mais mobilizado”. A nova comissão política inicia agora um ciclo dedicado à preparação do PSD Azambuja para a próxima década, com uma aposta na renovação dos seus órgãos e na formação de novos quadros políticos. A nova direcção assume como prioridades políticas o reforço da presença do PSD em todas as freguesias, a proximidade às instituições locais e a consolidação do partido como alternativa credível e responsável.

Margarida Lopes reeleita presidente do PSD de Azambuja
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