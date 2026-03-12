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Edição de 2026.03.12 1ª página Política Ourém investe um milhão na recupera ...

Ourém investe um milhão na recuperação da histórica Capela de São Sebastião

Câmara de Ourém vai avançar com a requalificação da Capela de São Sebastião, na freguesia da Atouguia, num investimento de cerca de um milhão de euros. O templo, associado à passagem das tropas de D. Nuno Álvares Pereira rumo à Batalha de Aljubarrota, encontra-se em avançado estado de ruína.

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O município de Ourém aprovou o lançamento do concurso público para a reabilitação da Capela de São Sebastião e da área envolvente, numa intervenção que pretende preservar o património histórico e melhorar as condições de visitação do local. O valor base do concurso é de 965.808,47 euros, acrescido de IVA. A empreitada prevê a recuperação do edifício e a valorização do espaço exterior, procurando devolver dignidade a um monumento que tem vindo a degradar-se.
De acordo com informação disponibilizada pela Junta de Freguesia de Atouguia, a capela é um exemplar de arquitectura maneirista, com nave única e cobertura em abóbada assente em cornija saliente. O templo encontra-se em avançado estado de degradação, resultado da acção do tempo, do abandono e também dos danos sofridos durante as invasões francesas. Segundo a tradição histórica, foi neste local que o rei D. João I e o Condestável D. Nuno Álvares Pereira terão bivacado com as suas tropas a 11 de Agosto de 1385, quando seguiam em marcha para a Batalha de Aljubarrota.
A capela, situada em São Sebastião, a montante da Vila Medieval de Ourém e com vista para o castelo, acabou por sofrer um incêndio durante as invasões francesas, em 1810, contribuindo para o estado de ruína em que se encontra desde então. D. Nuno Álvares Pereira, mais tarde canonizado como São Nuno de Santa Maria, foi também o 3.º conde de Ourém, reforçando a ligação histórica do local ao concelho.

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