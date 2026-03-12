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Edição de 2026.03.12 1ª página Política VFX instala papeleiras inteligentes ...

VFX instala papeleiras inteligentes para reforçar limpeza urbana

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O concelho de Vila Franca de Xira deu mais um passo na gestão do espaço público e na modernização dos serviços de limpeza urbana, com a implementação de um projecto-piloto que prevê a instalação de dez papeleiras inteligentes. Os novos equipamentos estão disponíveis desde o final de Fevereiro, nas freguesias de Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Vialonga. Esta inovação, segundo o município, pretende melhorar o quotidiano dos munícipes, aliando tecnologia, eficiência e sustentabilidade ambiental. As papeleiras inteligentes distinguem-se pela maior capacidade de armazenamento, proporcionada por um sistema de compactação integrado, que promete reduzir significativamente o volume dos resíduos depositados. Equipadas com sensores de enchimento, as novas estruturas possibilitam a monitorização em tempo real, enviando alertas automáticos aos serviços municipais sempre que se aproximam da capacidade máxima. Este sistema permitirá uma gestão mais eficaz dos circuitos de recolha, evitando a sobrelotação e contribuindo para a manutenção da limpeza e da higiene nos espaços públicos. Outro dos aspectos inovadores é a alimentação por energia solar, que reduz o consumo energético e a pegada ecológica associada ao funcionamento dos equipamentos. A medida reforça o compromisso de VFX com políticas de sustentabilidade e com a transição para soluções mais amigas do ambiente.

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