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Edição de 2026.03.12 1ª página Política VFX reafirma presença na Associação ...

VFX reafirma presença na Associação de Municípios Portugueses do Cavalo

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Decorreu na Golegã a reunião da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC), que juntou representantes dos 18 municípios fundadores para a eleição dos novos órgãos sociais. O município de Vila Franca de Xira integrará, no novo mandato de quatro anos, a mesa da assembleia-geral, mantendo assim a participação activa que assumiu desde a criação da associação, a 30 de Abril de 2025. A continuidade na estrutura directiva reforça, para o município, o compromisso do concelho com a valorização do sector equestre a nível nacional.
A AMPC reúne municípios de várias regiões de norte a sul de Portugal e tem como missão a protecção, valorização e promoção da actividade equestre e dos territórios com tradição nesta fileira. Entre os principais objectivos destacam-se o incentivo ao turismo equestre, o desenvolvimento de projectos de qualificação e investigação, bem como o apoio à equitação e ao desporto equestre.
Um dos exemplos da dinâmica do concelho de VFX nesta área é o Xira Equestre, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, cuja edição deste ano está agendada para os dias 8, 9 e 10 de Maio. O evento integra o calendário nacional que soma mais de 480 iniciativas equestres em todo o país.

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