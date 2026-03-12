Nova Geração exige mais estudos e contrapartidas na modernização da Linha do Norte em VFX

A coligação Nova Geração (PSD/IL) defende a necessidade de estudos mais rigorosos sobre os impactos do projecto de duplicação da Linha do Norte em Vila Franca de Xira, particularmente nas áreas do ruído, estacionamento e mobilidade urbana, além de exigir um conjunto de contrapartidas estruturais que deverão ser garantidas pela Infraestruturas de Portugal ao município.

Segundo o vereador David Pato Ferreira, “a Câmara de Vila Franca de Xira não pode aceitar decisões assentes em ‘achismos’ ou em modelos de predição cujo verdadeiro impacto só venha a ser conhecido no futuro”. Acrescenta que um projecto desta dimensão, com efeitos a longo prazo, exige rigor absoluto, estudos aprofundados e compromissos claros antes de avançar.

Entre as exigências apresentadas pela coligação estão a disponibilização de documentação adicional e estudos mais detalhados, incluindo comparações entre os atravessamentos actuais e os previstos após a obra, contabilização rigorosa dos lugares de estacionamento e um estudo de ruído mais detalhado. Foi ainda defendida a apresentação de um planeamento claro das diferentes fases da obra.

A coligação propôs também a inclusão, no parecer municipal aprovado em reunião de câmara, de várias compensações consideradas prioritárias, entre as quais a conclusão do Nó II de Vila Franca de Xira à autoestrada A1 no sentido norte-sul, a criação de um novo atravessamento pedonal que assegure maior permeabilidade urbana, a construção de um apeadeiro na antiga Marinha e a criação de estacionamento estruturado que proteja a dinâmica socioeconómica de Vila Franca de Xira e de Alhandra. A Nova Geração manifestou ainda disponibilidade para integrar um grupo de acompanhamento do projecto.