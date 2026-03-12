Acção de limpeza comunitária em Casével e Vaqueiros

A União das Freguesias de Casével e Vaqueiros, no concelho de Santarém e a União das Freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel, no concelho de Torres Novas, juntam-se para uma iniciativa ambiental conjunta sob o mote “Vamos Limpar as Nossas Freguesias”, no dia 22 de Março, domingo. O início do encontro está marcado para as 09h30, na entrada norte de Casével, numa zona de fronteira partilhada entre as duas Uniões de Freguesias, simbolizando a cooperação territorial em prol do ambiente. O objectivo das duas autarquias é promover o espírito comunitário e a preservação dos espaços naturais e estão convidados todos os cidadãos a participar como voluntários. Para garantir o conforto e a segurança dos participantes, será distribuído a cada voluntário um kit composto por t-shirt, luvas e almoço. Segundo a informação divulgada, a acção reflecte o compromisso das autarquias locais com a protecção ambiental e a sensibilização para a gestão de resíduos, unindo esforços por um planeta mais limpo e por freguesias mais cuidadas.