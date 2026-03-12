Agrupamento de Escolas Templários de Tomar com destaque na DICA2025

O Agrupamento de Escolas Templários tem destaque na DICA 2025 (Divulgar, Inovar, Colaborar, Aprender) uma publicação do Conselho Nacional de Educação, que reúne práticas e reflexões sobre o trabalho desenvolvido nas escolas e agrupamentos do país.

A publicação, com data de 1 de Março, visa dar visibilidade ao que de relevante se faz na escola pública, reforçando a ligação entre comunidades educativas e sociedade, inclui uma narrativa biográfica do director, Paulo Macedo, na secção “Lideranças que inspiram, comunidades que aprendem”.

Na introdução do texto, da responsabilidade de Adélia Lopes e Ricardo Oliveira, os autores escrevem: “Paulo Macedo afirma-se como um líder educativo de matriz humanista e democrática capaz de mobilizar as pessoas e de as fidelizar a um projecto comum de escola inclusiva, exigente e culturalmente viva. A sua liderança distingue-se pela escuta activa, pela construção de consensos e pela confiança nas equipas, promovendo uma governação partilhada onde “são as equipas que fazem acontecer”.

E referem que o mesmo, enquanto director do Agrupamento de Escolas Templários, assumiu como prioridade “(…) o combate às “desigualdades obrigatórias”, garantindo que alunos de contextos geográficos e sociais distintos acedem às mesmas oportunidades educativas e culturais.

A reportagem abre com uma citação da mensagem do director no Guia de Acolhimento. “Somos uma Escola que promove o sucesso educativo, a igualdade de oportunidades e a valorização do conhecimento, cultivando o pensamento livre, criativo e reflexivo”.

O Conselho Nacional de Educação é um órgão independente, com funções consultivas, sendo o presidente eleito pela Assembleia da República. Compete-lhe emitir opiniões, pareceres e recomendações sobre todas as questões relativas à educação, por iniciativa própria ou em resposta a solicitações apresentadas pela Assembleia da República e pelo Governo.