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Edição de 2026.03.12 1ª página Sociedade Alunos de Coruche homenageiam mulhe ...
Alunos de Coruche homenageiam mulheres em exposição
Mulheres foram homenageadas pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Coruche - foto DR

Alunos de Coruche homenageiam mulheres em exposição

A iniciativa assinala o Dia Internacional da Mulher e resulta de um trabalho desenvolvido por alunos do Agrupamento de Escolas de Coruche, que combinaram retrato artístico e investigação biográfica para destacar percursos de vida marcantes da comunidade.

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A Galeria do Mercado Municipal de Coruche tem em exibição, até 5 de Abril, a exposição “Mulheres de Coruche: Entre Traços e Vidas”, uma mostra dedicada à memória e valorização do papel das mulheres na construção da comunidade, assinalando o Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de Março.
A exposição foi pensada e concretizada por alunos do Agrupamento de Escolas de Coruche, no âmbito de um desafio lançado pelo município durante o ano lectivo de 2024/2025. O projecto presta homenagem a onze mulheres do concelho, cujas histórias de vida foram escolhidas pelos estudantes por reflectirem coragem, dedicação, talento e compromisso com a comunidade.
As turmas da área de Artes, orientadas pela professora Emília Carvalho, deram forma visual a essas histórias através de retratos a grafite. Em paralelo, os textos biográficos que acompanham os retratos foram elaborados pelos alunos do 9.ºC, sob orientação da professora Fernanda Martins, resgatando percursos de vida e contributos considerados merecedores de reconhecimento e preservação.
O trabalho foi desenvolvido em articulação com a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Coruche, contando ainda com o apoio da professora Marta Ramalho. A iniciativa procura reforçar o papel da escola enquanto espaço de cultura, memória e cidadania, reunindo num mesmo projecto arte e palavra, juventude e experiência, imagem e memória.

Alunos de Coruche homenageiam mulheres em exposição
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