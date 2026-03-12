Apanhado oito vezes sem carta em Alverca tentou fugir a pé

Um homem de 41 anos foi detido na freguesia de Alverca pela Polícia de Segurança Pública (PSP), por condução sem habilitação legal. Os polícias ao visualizarem uma viatura com uma condução irregular, deram ordem de paragem, que foi ignorada pelo condutor. Este iniciou fuga pelas ruas, imobilizando a viatura momentos depois para se colocar em fuga apeada, acabando por ser interceptado pelos agentes. Questionado sobre a posse de título de condução válido, o suspeito admitiu não ser possuidor de qualquer documento que o habilitasse ao exercício da condução de qualquer veiculo a motor, motivo pelo qual foi detido. O suspeito já havia sido detido oito vezes pelo mesmo motivo, refere a PSP em comunicado.

Também no dia 3 de Março, mas na freguesia de Alhandra, foi detido outro homem, de 43 anos, por condução sem habilitação legal. Os polícias ao visualizarem uma viatura com uma condução irregular, deram ordem de paragem. O condutor, ao ser abordado e questionado se era possuidor de algum documento que o habilitasse ao exercício da condução de qualquer veiculo a motor, respondeu que não, motivo pelo qual foi detido. Efectuadas diligências, constatou-se que o homem também conduzia uma viatura apreendida e tinha uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 1,31 g/l, acima do permitido por lei.

Casal tentou enganar a polícia e acabou detido

No mesmo dia, também na freguesia de Alhandra, a PSP deteve outro homem de 64 anos, por condução sem habilitação legal para conduzir e uma mulher de 73 anos por coautoria do crime. No decorrer de uma acção de patrulhamento e fiscalização rodoviária, os polícias visualizaram uma viatura a circular, conduzida por um indivíduo do sexo masculino, à qual deram ordem de paragem. Após imobilizar o veículo, o condutor trocou de lugar com a passageira, numa tentativa de ludibriar a fiscalização policial. No entanto, os polícias aperceberam-se da situação e na abordagem à viatura, já a passageira se encontrava no lugar do condutor. Confrontados com a troca de lugares, o homem admitiu ser ele o condutor e não possuir qualquer título que o habilitasse à condução de veículos a motor.

A passageira, esposa do condutor e detentora de carta de condução, confessou ter conhecimento da falta de habilitação legal para conduzir do marido. Admitiu ainda a troca de lugar com o intuito de evitar a responsabilidade criminal do cônjuge, prestando-lhe auxílio material e moral na prática do ilícito. Face à evidência dos factos, foi o homem detido pelo crime de condução sem habilitação legal. Simultaneamente, foi também efectuada a detenção da mulher, dada a sua cumplicidade directa e voluntária na prática dos factos e na tentativa de eximir o autor do crime.