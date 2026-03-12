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Edição de 2026.03.12 1ª página Sociedade Atelier de Arquitectura promove ref ...

Atelier de Arquitectura promove reflexão sobre desenvolvimento urbano

Na tarde de 22 de Março, no centro histórico de Santarém, com apresentação de um novo projecto para a cidade.

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O atelier LIGNŌ Arquitectura promove, no dia 22 às 16h00, no escritório situado na Rua Capelo e Ivens, n.º 74, o evento “Desalinho da Cidade – Traçar o Futuro de Santarém”, um encontro dedicado à reflexão sobre a arquitectura e o desenvolvimento urbano da cidade.
Durante a sessão serão apresentados projectos desenvolvidos durante o último ano, culminando com a apresentação de um novo projecto para Santarém.

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