Atelier de Arquitectura promove reflexão sobre desenvolvimento urbano

Na tarde de 22 de Março, no centro histórico de Santarém, com apresentação de um novo projecto para a cidade.

O atelier LIGNŌ Arquitectura promove, no dia 22 às 16h00, no escritório situado na Rua Capelo e Ivens, n.º 74, o evento “Desalinho da Cidade – Traçar o Futuro de Santarém”, um encontro dedicado à reflexão sobre a arquitectura e o desenvolvimento urbano da cidade.

Durante a sessão serão apresentados projectos desenvolvidos durante o último ano, culminando com a apresentação de um novo projecto para Santarém.